Ricardo Gomes exalta vitória, mas reclama de chances desperdiçadas Depois de atuações fracas e muita oscilação, o Botafogo surpreendeu no domingo ao derrubar o vice-líder Internacional, no Beira-Rio. Com uma atuação convincente, o time carioca impediu o rival de retomar a primeira colocação da tabela e empolgou a torcida. Menos o técnico Ricardo Gomes, que reclamou das chances desperdiçadas. Para ele, o placar da vitória por 3 a 2 não refletiu a grande atuação do Botafogo.