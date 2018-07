Ricardo Gomes faz planejamento do Vasco para temporada 2012

RIO - O técnico Ricardo Gomes, ainda em recuperação do Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido em 28 de agosto, se reuniu nesta quarta-feira com o amigo e auxiliar Cristóvão Borges, que assumiu o comando do Vasco nesse período em que ele está afastado das atividades. Um novo encontro deve acontecer ainda nesta semana, com a participação de ambos e da diretoria do clube, para traçar o planejamento para o ano que vem, quando terá a disputa da Libertadores.

O Vasco espera resolver nos próximos dias a compra de 50% dos direitos econômicos do meia Bernardo, de apenas 21 anos, que foi apelidado de "talismã" pela torcida vascaína após os gols decisivos que marcou na temporada. Para concluir o negócio, o clube carioca deve pagar 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 8,4 milhões) ao Cruzeiro até 31 de dezembro.

Ao longo do ano, Bernardo foi decisivo para o Vasco em partidas da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e do Brasileirão. E, mesmo sendo reserva da equipe, se tornou ídolo da torcida e peça fundamental no elenco do técnico Ricardo Gomes.