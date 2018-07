Ricardo Gomes faz suspense sobre escalação do time

Durante a semana, o técnico Ricardo Gomes testou duas formações diferentes para o São Paulo, com dois ou três atacantes. Nesta sexta-feira, porém, ele fez suspense e não quis adiantar a escalação do time para o clássico de domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela semifinal do Paulistão.

No treino da última quarta-feira, Ricardo Gomes escalou o time com Fernandinho e Dagoberto no ataque, barrando o atacante Washington. Mas no dia seguinte ele abriu espaço para a entrada de Washington ao lado de Fernandinho e Dagoberto, deixando o meia Cléber Santana na reserva.

Outras novidades testadas durante a semana de treinos no São Paulo foram as entradas de Cicinho na lateral-direita e de Richarlyson na lateral-esquerda. Enquanto isso, Jean parece disputar uma vaga com Jorge Wagner no meio-de-campo titular.

Diante de tantas opções, Ricardo Gomes fez mistério nesta sexta-feira. "Essa (questão) vai ficar para ser resolvida no domingo", disse o treinador, quando perguntado sobre qual seria a formação do time do São Paulo na Vila Belmiro. "O importante é a vitória, com dois ou três atacantes."

"Temos que marcar e atacar bem. Se não, temos muito poucas chances de conseguir sucesso. Precisamos colocar o Santos em dificuldades", afirmou Ricardo Gomes, ao falar sobre a tática são-paulina na Vila Belmiro, quando precisará vencer por dois gols de diferença para ir à final do Paulistão.

Apesar de elogiar o time do Santos, a quem chamou de "adversário fortíssimo", Ricardo Gomes mostrou a confiança nas chances do São Paulo garantir a vaga. "Podemos criar dificuldades ao Santos e conseguir a classificação. Em clássico, tudo pode acontecer", avisou o treinador.