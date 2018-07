Ricardo Gomes fecha treino do Botafogo e mantém duas dúvidas O técnico Ricardo Gomes fez mistério sobre a escalação do Botafogo para o confronto diante do Náutico, neste sábado, na Arena Pernambuco. O treinador fechou boa parte do treinamento desta sexta-feira à imprensa e não confirmou a escalação, mas descartou estar bolando uma "surpresa" para o adversário.