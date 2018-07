Ricardo Gomes festeja vitória e vê início de recuperação do São Paulo

O técnico Ricardo Gomes respirou aliviado após a vitória do São Paulo sobre o Fluminense, que deve dar um pouco de tranquilidade para a sequência do trabalho no clube. Ela sabia que estava faltando um resultado positivo para que as cobranças e a pressão sobre seu trabalho diminuíssem.

"O ambiente é bom, eu conheço a casa. Mas não adianta o ambiente ser bom se você não ganha jogos. O número de jogos sem vitória estava sufocando a todos. Todos conhecem a cultura do futebol brasileiro. Não mudou nada desde o dia que cheguei, o apoio continua o mesmo. Uma derrota hoje provocaria uma situação diferente", revelou.

O triunfo por 2 a 1, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), deixou o São Paulo a quatro pontos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com um pouco de gordura para queimar nas últimas rodadas. Para Ricardo Gomes, o resultado de 2 a 1 sobre o Fluminense pode marcar o começo de uma arrancada do time na competição para afastar de vez o fantasma do rebaixamento.

"Todas as vitórias são importantes. A verdade é que nós passamos por um período ruim. Você pega os números do jogo contra o Santos e não entende porque não marcamos. Hoje, com bons números novamente, conseguimos desencantar. Foi muito boa a vitória. Foi apenas o início da recuperação. Agora no sábado, com mais moral, vamos tentar repetir o que fizemos de bom. Isso é o que temos de buscar", disse.

Ele aproveitou para elogiar o zagueiro Rodrigo Caio, que fez o gol da vitória e fez questão de abraçar seu comandante na comemoração. "O Rodrigo Caio é um jogador de exceção. O treinador, quando não tem resultados positivos, está pressionado. A gente conversou bastante. Hoje no segundo tempo todos viram um São Paulo diferente, mais coeso, com toque de bola e com inspiração, o que faltou nos últimos quatro jogos em que não vencemos."