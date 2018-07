Ricardo Gomes ganha mais opções no São Paulo com as voltas de Bruno e Mena

O técnico Ricardo Gomes deverá ter mais opções para escalar as laterais do São Paulo na próxima quinta-feira, quando o time vai receber o Cruzeiro, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, após Bruno e o chileno Mena participarem normalmente do treinamento desta segunda-feira.

Um dia após superar o Figueirense, o elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda. E o trabalho técnico realizado pelos reservas em campo reduzido contou com as presenças de Bruno, recuperado de lesão, e Mena, que cumpriu suspensão automática no último fim de semana.

Assim, Ricardo Gomes terá mais opções para escalar o São Paulo nas laterais - contra o Figueirense, as vagas foram ocupadas por Buffarini e Matheus Reis, pois Carlinhos também está se recuperando de lesão.

Livre das dores no pé direito, o camisa 6, aliás, iniciou nesta segunda-feira o processo de transição do Reffis para o campo, ficando mais próximo de reforçar o time.

Além disso, o zagueiro Rodrigo Caio, em recuperação de trauma no quadril direito, e o meia Jean Carlos realizaram trabalhos físicos. Já o atacante Robson, que até fez a sua estreia pelo São Paulo no domingo, realizou exames médicos complementares em razão da sua recente contratação e depois seguiu para o CT, onde treinou ao lados dos reservas. Os titulares realizaram exercícios regenerativos que se iniciaram no gramado e foram completados na fisiologia.