Ricardo Gomes ganha opções para escalar a zaga do São Paulo

Depois de sofrer para escalar o setor defensivo na última rodada do Brasileirão, contra a Ponte Preta, o São Paulo contará com três 'reforços' para a próxima partida, contra o América Mineiro, em Belo Horizonte. O trio Buffarini, Maicon e Lugano está de volta após cumprir suspensão por cartão amarelo.

Quem comemora o retorno dos jogadores é o técnico Ricardo Gomes, que optou por escalar Lyanco ao lado de Rodrigo Caio no último jogo. Na lateral-direita, que também sofre com a baixa do lesionado Bruno, Wesley foi improvisado na posição.

Como nenhum jogador está suspenso, o São Paulo terá como desfalques no estádio Independência apenas atletas que estão no departamento médico: São eles: Breno e Ytalo (cirurgias no joelho), Lucas Fernandes (cirurgias no joelho e no ombro), Bruno (estiramento no posterior da coxa esquerda), Hudson (estiramento no posterior da coxa direita) e Carlinhos (estiramento no adutor da coxa esquerda).

O duelo contra o Atlético Mineiro será o primeiro de Buffarini após sua convocação para a seleção argentina. O jogador está na lista do Edgardo Bauza para os confrontos contra Brasil e Colômbia, em novembro.