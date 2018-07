Ricardo Gomes garante que Botafogo vai evoluir com a estreia dos reforços

"Não gosto dessa expressão (tirar leite de pedra). Temos bons jogadores, mas jovens. Olha o investimento do Corinthians e veja o do Botafogo. A torcida não quer saber se teve investimento, quer o Botafogo vencedor. Temos de assimilar essa pressão e bola pra frente", disse, minimizando o atual momento do time, apenas em 18º lugar no Brasileirão, com oito pontos.

"Gostaríamos de estar em outra colocação, mas falar de 'se' no futebol é perda de tempo. O que temos é de trabalhar muito e esperar esses jogadores experientes para subir na tabela. O cara que não quer pressão tem que fique em casa", acrescentou.

Na avaliação de Ricardo Gomes, o Botafogo teve boa atuação diante do Corinthians, especialmente no primeiro tempo, reagindo bem mesmo após estar em desvantagem. Para ele, porém, a falha do sistema defensivo no segundo gol do time paulista foi determinante para a derrota.

"No nosso melhor momento no primeiro tempo, tomamos o gol, mas cinco minutos depois retomamos o controle e fizemos o gol. O primeiro tempo foi muito bom, tático, de entrega. Depois tivemos um erro de colocação, e o Fagner conseguiu aproveitar, teve o mérito. Voltamos depois para o jogo, mas sem a mesma fluência. O time é jovem, e isso tem seu preço", afirmou.

Em busca da reabilitação, o Botafogo volta a jogar nesta quarta-feira, em Juiz de Fora, diante do Figueirense, pela décima rodada do Brasileirão.