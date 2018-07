Ricardo Gomes já se preocupa com desgaste físico O fim do jejum em clássicos na temporada trouxe alívio ao São Paulo, que promete não diminuir o ritmo nos três jogos que restam até a pausa para a Copa do Mundo. O time, que tem jogado no seu limite, chegou à quarta vitória consecutiva, todas contra rivais qualificados - Cruzeiro (duas vezes), Internacional e Palmeiras.