Ricardo Gomes lamenta baixo público em jogos do Campeonato Carioca

Após ver o Botafogo se apresentando diante de apenas 1.228 pagantes, o técnico Ricardo Gomes lamentou o baixo público em partidas do Campeonato Carioca. Na sua avaliação, a organização da competição precisa reavaliar a fórmula de disputa.

"É uma pena. Veja só o público. Fui formado aqui no Rio de Janeiro. E esse público, é público de sub-20. Tem que pensar em algo que seja bom para todo mundo. O Carioca é uma competição que adoro. Mas a verdade que é preciso pensar para encontrar uma fórmula que evite isso", declarou o treinador.

O Botafogo conquistou a vitória sobre o Boavista por 1 a 0 jogando no estádio de São Januário. O triunfo foi obtido graças ao gol de Fernandes aos 44 minutos do segundo tempo. E garantiu o time na liderança do Grupo B desta primeira fase do Estadual.

Na sequência, o Botafogo vai disputar o Grupo C, que valerá o título da Taça Guanabara. E o primeiro jogo da equipe nesta fase será o clássico com o Fluminense, do novo técnico Levir Culpi.

"Será a estreia do Levir. O Fluminense tem um bom time. Tinha o Eduardo [Baptista], que é bom treinador. Será mais uma prova para o Botafogo. Fizemos uma boa campanha. Talvez que ninguém esperasse. E isso deixou todo mundo feliz", projetou Ricardo Gomes.