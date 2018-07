Ricardo Gomes lamenta chances perdidas em Lima O técnico Ricardo Gomes lamentou as chances perdidas pelo São Paulo no empate com o Universitário, por 0 a 0, nesta quarta-feira, em Lima, no Peru. Mas, diante das circunstâncias, já que o time jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos - Richarlyson foi expulso -, ele considera que foi um bom resultado. Agora, a decisão da vaga nas quartas de final da Libertadores será na próxima terça, no Morumbi.