Ricardo Gomes lamenta derrota, mas elogia volume do Botafogo

O técnico Ricardo Gomes lamentou o resultado, mas gostou da postura do Botafogo na derrota por 1 a 0 para o São Paulo neste domingo, no estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda. O treinador achou que o time teve maior volume de jogo. O problema, segundo ele, foi ter pecado no momento da finalização.

"Por ser uma derrota em casa, não foi bom. Tivemos um bom volume, mas com escolhas erradas. Vai ser uma boa luta. Estamos confiantes no nosso time, nesse ajuste. Nós tínhamos problemas no último terço, mas hoje foi muito mais na escolha entre bater (para o gol) e passar. Esse foi o nosso erro em duas ou três situações claras", opinou.

O Botafogo veio de uma partida de quinta-feira pela Copa do Brasil - vitória por 2 a 1 sobre o Juazeiro, fora de casa. Por isso, o treinador entendeu que também possa ter havido um desgaste físico a mais e pouco tempo para recuperação. "Jogamos domingo pela manhã, tem uma carga importante. São menos de 72h, então isso tem um peso. Essas 72h de intervalo deveria ser por lei", afirmou.

Para se recuperar na competição, Ricardo Gomes acredita que o time precise aprimorar a finalização. "Isso é trabalho do dia a dia, os treinos... Não conheço outra fórmula. Tem que massificar o trabalho de finalização dentro da área. Estamos fazendo isso, ainda não tivemos o resultado esperado", finalizou.