Ricardo Gomes lamenta empate do São Paulo na estreia: 'Criamos muito pouco'

O técnico Ricardo Gomes admitiu que ficou decepcionado com a atuação do São Paulo em sua estreia no comando da equipe. Jogando em Porto Alegre, no Beira-Rio, o time paulista saiu na frente do Internacional, mas cedeu o empate por 1 a 1, pela 21ª rodada do Brasileirão. Na avaliação do treinador, faltou criação ao seu time.

"Não tivemos transição de meio e ataque, não tivemos oportunidade de criação. Criamos muito pouco. Tivemos pouca posse de bola e espero, de alguma forma, trazer aquele São Paulo da Copa Libertadores, esse nível tem que voltar", comentou o novo técnico são-paulino.

Com dificuldades na armação, o São Paulo fez um jogo truncado, na avaliação de Ricardo Gomes. "O nosso primeiro tempo foi melhor, mas, mesmo assim, o primeiro chute a gol veio só com 30 minutos. Estávamos bem defensivamente, mas o jogo não estava fluindo", declarou técnico.

"Conseguimos o gol e um certo domínio do jogo. No segundo tempo, até seis ou sete minutos, conseguimos jogar, depois o Inter cresceu e tomou conta do jogo, essa foi a realidade. Não tivemos nenhuma possibilidade de aumentar, não foi o segundo tempo que eu esperava, foi pior do que o primeiro", disse Ricardo Gomes.

O técnico, porém, reconheceu que a equipe paulista jogava contra um time pressionado, pela sequência de 12 jogos sem vitória no Brasileirão. "O Inter queria ganhar a qualquer custo, são 12 jogos sem vencer. O jogo não foi bonito. Eles tinham essa premissa de ganhar na raça e quase conseguiram", afirmou, referindo-se a uma cobrança de pênalti desperdiçada por Valdivia quando o jogo já estava empatado por 1 a 1.

Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a entrar em campo contra o Coritiba no próximo domingo, às 16h, no Estádio do Morumbi. Já o Inter terá pela frente o Sport na Ilha do Retiro às 18h30 também no domingo.