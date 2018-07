Ricardo Gomes lamenta empate e reconhece que substituições não deram certo

O técnico Ricardo Gomes reconheceu que as substituições que ele promoveu contra o Grêmio não deram certo. Ele colocou Hudson e Carlinhos, que foi bastante vaiado pela torcida, nos lugares do meia Thiago Mendes e do atacante Luiz Araújo, respectivamente, recuando o time.

"Eu coloquei o Carlinhos porque o Cueva estava saindo um pouco para armar, precisava de alguém para acompanhar o Grêmio e voltar a ganhar a marcação do meio-campo. Mas não deu certo", lamentou.

O treinador acha que o empate por 1 a 1 com o Grêmio não foi justo, até pelo padrão de jogo imposto pelo São Paulo. "Fomos bem no primeiro tempo, começamos bem o segundo tempo mas, depois que tomamos o gol, caímos de rendimento. Perdemos a fluência em campo. Isso foi claro", disse.

Para ele, o grande problema foi a saída de Thiago Mendes, que sentiu dor no músculo adutor da coxa e acabou sendo substituído. "Perdemos o Thiago machucado, o meio-campo sentiu essa ausência. O primeiro tempo foi muito bom, merecíamos até um placar melhor, mas não concretizamos. Foi uma bola do Grêmio e aconteceu o gol", explicou.

Na avaliação de Ricardo Gomes, o Grêmio melhorou após marcar o gol e sua equipe não conseguiu reagir após o empate. "Pelo primeiro tempo, merecíamos, um resultado melhor. A ideia era que o Cueva não jogasse a partida inteira, mas quando perdi o Thiago Mendes, ele era o mais lúcido, por isso continuou. Foi um jogo triste pelo que apresentamos na primeira etapa, que lembrou muito o jogo contra o Corinthians. Tivemos controle, movimentação e não tivemos problemas na defesa", explicou.