Ricardo Gomes lamenta rendimento em reestreia no São Paulo

São Paulo e Internacional se enfrentaram neste domingo no Beira Rio com ambas esquipes precisando dos três pontos. O Inter, para espantar a má fase de 12 jogos sem vencer. O São Paulo, de técnico novo, precisava esboçar uma reação no Campeonato Brasileiro e se aproximar mais do G4 e se afastar do Z4. Contudo, o placar final do jogo foi de 1 a 1, o que não agrada nenhum dos dois lados.

O time da casa teve um desempenho superior no primeiro tempo. Porém, foi Cueva aos 36 minutos da primeira etapa que, de pênalti, abriu o placar em Porto Alegre. Com isso, o São Paulo tentou admnistrar a vantagem no segundo tempo. Mas, jogando em casa, logo o Inter começou a pressionar, muito por conta da entrada de Ariel no lugar de Nico López.

O São Paulo, na reestreia de Ricardo Gomes no comando da equipe tinha a vitória na mão, quando a maré começou a virar a favor do Internacional aos 39 minutos do segundo tempo. Pouco antes disso, o zagueiro Maicon já havia vacilado dentro da área, forçando o lateral Mena a tirar a bola em cima da risca. Apesar de ter salvo o time do São Paulo, foi o mesmo Mena quem prejudicou a vitória tricolor. No mesmo minuto, após cruzamento na área, Ernando pôs a cabeça na bola que desviou na perna do chileno, parando no fundo das redes são-paulinas.

Aos 43 do segundo tempo, o árbitro marcou pênalti de Buffarini em Eduardo Henrique. Valdívia foi para a cobrança e desperdiçou a chance do Internacional de reencontrar a vitória após 12 partidas. Com o empate, o São Paulo está na 11º posição com 27 pontos, há apenas seis do Z4. O Inter ficou na 14º com 23 pontos, com 13 jogos sem saber o que é vencer.

Em sua segunda passagem pelo Tricolor, Ricardo Gomes analisou o desempenho da equipe e os aspectos a melhorar, mas não considerou o empate um mau resultado. "Foi bom, claro, falei com o Celso depois. Com pouco tempo de trabalho, não vou encontrar esse rendimento na frente. É um cenário diferente, o Inter queria ganhar a qualquer custo, são 12 jogos sem vencer. O jogo não foi bonito. Eles tinham essa premissa de ganhar na raça e quase conseguiram. Não tivemos transição de meio e ataque, não tivemos oportunidade de criação. Criamos muito pouco. Tivemos pouca posse de bola e espero, de alguma forma, trazer aquele São Paulo da Libertadores, esse nível tem que voltar", explicou.

"O nosso primeiro tempo foi melhor, mas, mesmo assim, o primeiro chute a gol veio só com 30 minutos. Estávamos bem defensivamente, mas o jogo não estava fluindo. Conseguimos o gol e um certo domínio do jogo. No segundo tempo, até seis ou sete minutos, conseguimos jogar, depois o Inter cresceu e tomou conta do jogo, essa foi a realidade. Não tivemos nenhuma possibilidade de aumentar, não foi o segundo tempo que eu esperava, foi pior do que o primeiro", disse o comandante.

Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a entrar em campo contra o Coritiba no próximo domingo (28) às 16h no Estádio do Morumbi. Já o Inter terá pela frente o Sport na Ilha do Retiro às 18h30 também no domingo.