Ricardo Gomes lamenta vantagem do Avaí sobre o Vasco

RIO - O Vasco conseguiu o empate diante do Avaí no último minuto, quando Diego Souza marcou de pênalti e selou o 1 a 1 do confronto da última quarta-feira, em São Januário, pelas semifinais da Copa do Brasil. Mesmo assim, o técnico Ricardo Gomes não gostou do resultado e concordou com a análise do rival Silas, que disse que para a partida de volta, em Florianópolis, o time catarinense tem 60% de chance de avançar.

"Concordo. Pelo regulamento, o Avaí tem a vantagem por ter marcado o gol fora de casa. Mas ainda bem que, quando o juiz apita, isso pode mudar rapidamente. Basta um gol do Vasco para que mude", afirmou Ricardo Gomes.

Mas não foi só do resultado que o treinador vascaíno não gostou. Para ele, a equipe rendeu abaixo do esperado e precisará recuperar-se se quiser chegar à decisão da competição - contra Ceará ou Coritiba, que se enfrentam na outra semifinal.

"O desempenho foi regular, não foi bom. Não considero que fizemos uma boa partida. Teve bons momentos, mas em outros tivemos problemas. Tivemos algumas dificuldades em sair jogando um pouco mais rápido. Então, não podemos dizer que fizemos um bom jogo", analisou.

