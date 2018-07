Ricardo Gomes mantém Bernardo e barra Diego Souza no Vasco

O técnico Ricardo Gomes gostou das notícias que recebeu nesta quinta-feira, no treino do Vasco em preparação para o confronto de sábado com o Atlético-PR, em São Januário. Márcio Careca, Fernando Prass e Alecsandro, que lidavam com dores musculares, voltaram a treinar e devem participar do jogo.

O trio vai ser avaliado na atividade desta sexta. A participação deles é importante para que Gomes mude o menos possível no time que derrotou o Internacional por 2 a 0 na última rodada.

"O Fernando não deve ter problemas, assim como o Márcio. Na segunda-feira ele já estava sem dores. Vamos esperar a reavaliação. Estou confiante", disse o treinador, que confirmou que vai manter Bernardo no time em detrimento de Diego Souza.

Juninho Pernambucano prevê um jogo difícil pelo fato de o rubro-negro paranaense estar na zona de rebaixamento. Mas confia no tempo que teve de descanso, sem jogos no meio de semana, para que a equipe e ele, em especial, tenham um bom rendimento. "Foi uma semana cheia para a recuperação, treinamento e entrosamento. Foi bom, acredito e espero fazer outro bom jogo", disse o veterano meia.