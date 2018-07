Ricardo Gomes mantém dúvida no meio-campo do Vasco

Um dos dois jogará ao lado de Rômulo, do experiente Felipe e de Bernardo, que ganhou nova chance no time. "Todas as escolhas que fizemos são em função do adversário. Escolhi o Bernardo. Já fizemos isso em outros jogos e fomos bem. Perde-se de um lado, mas ganha-se de outro. Com o Bernardo temos uma movimentação maior e perdemos a referência (no ataque)", justificou.

Com a escalação de Bernardo, Diego Souza jogará mais avançado, ao lado de Eder Luís. O atacante Alecsandro cumprirá suspensão. Na defesa, Márcio Careca vai substituir o lateral-esquerdo Ramon, também suspenso.

Na lateral-direita, o técnico confirmou a manutenção de Allan mesmo com a recuperação de Fágner. O volante atua improvisado no setor desde a lesão do titular e conquistou a confiança do comandante.

Com uma dúvida no meio-campo, o Vasco deverá ser escalado com: Fernando Prass; Allan, Dedé, Anderson Martins e Márcio Careca; Rômulo, Eduardo Costa (Fellipe Bastos), Felipe e Bernardo; Diego Souza e Eder Luís.