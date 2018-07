Ricardo Gomes mantém indefinição no São Paulo na véspera de clássico

O técnico Ricardo Gomes manteve nesta sexta-feira a indefinição no time do São Paulo para o clássico com o Corinthians, neste sábado, no Morumbi. Ele fechou o treino e evitou dar qualquer dica sobre a escalação da equipe que ainda quer afastar qualquer possibilidade de rebaixamento no Brasileirão.

Quando abriu a atividade desta sexta, Ricardo Gomes comandava trabalho com reservas, enquanto 12 jogadores acompanhavam do lado de fora. Eram eles: Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio, Mena, Wesley, João Schmidt, Thiago Mendes, Cueva, David Neres, Kelvin, Chávez e Pedro.

Será desta lista que sairá a equipe titular para o clássico. Mas o treinador fez questão de manter o mistério. A partir desta relação, Ricardo Gomes poderia fazer diversas variações no time, mantendo assim a indefinição antes do duelo de sábado.

A maior dúvida estaria na lateral-direita. Buffarini poderia assumir a posição, deslocando Wesley para o meio-campo. Assim, João Schmidt ou Kelvin poderiam perder o lugar na equipe. Ou ainda Wesley ficaria no banco de reservas. Há ainda a disputa entre Chávez e Pedro por uma vaga no ataque.

Com estas dúvidas, Ricardo Gomes divulgou uma lista de relacionados de 22 jogadores. O atacante Gilberto é a novidade da relação, após se recuperar de estiramento muscular na coxa esquerda.

O provável time do São Paulo poderá ter Denis; Buffarini (Wesley), Maicon, Rodrigo Caio e Mena; João Schmidt; David Neres, Thiago Mendes, Wesley (Kelvin) e Cueva; Chávez (Pedro).

PATROCINADOR

O clube paulista anunciou novo parceiro que estampará sua marca no calção do uniforme até o fim da temporada 2018. Trata-se da marca Guaraná Poty, da empresa Poty. Com o acerto, o novo patrocinador terá exposição também em placas estáticas no CT, no site do clube, nas meses das entrevistas coletivas e ainda terá o direito de usar o rótulo de "patrocinador oficial" do São Paulo.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Denis e Renan Ribeiro;

Laterais: Buffarini e Mena;

Zagueiros: Lugano, Rodrigo Caio, Maicon e Lyanco;

Volantes: João Schmidt, Thiago Mendes, Wesley e Wellington;

Meias: Cueva, Daniel e Jean Carlos;

Atacantes: Chávez, David Neres, Kelvin, Pedro Bortoluzo, Luiz Araújo, Gilberto e Robson.