Ricardo Gomes mantém Lizio entre os titulares no Botafogo

O meia boliviano Damian Lizio ganhou nova chance do técnico Ricardo Gomes nesta segunda-feira. Como aconteceu no sábado, ele treinou entre os titulares do Botafogo e deve começar jogando contra o Macaé, nesta quarta-feira, em rodada do Campeonato Carioca.

Lizio ganhou chance na atividade de sábado e foi aprovado pelo treinador. Tanto que foi mantido na posição, ao lado de Airton, Rodrigo Lindoso, Gegê e Gervasio Nuñez na tarde desta segunda.

Com esta formação, Diego voltou ao banco de reservas e Luis Ricardo retomou seu posto na lateral. O Botafogo foi escalado com Jefferson; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson, Diogo Barbosa; Airton, Rodrigo Lindoso, Gegê, Lizio, Gervasio Nuñez; Luís Henrique.

Ricardo Gomes não pôde contar com Neilton nesta segunda. O departamento médico constatou um desequilíbrio muscular, que deve afastar o jogador dos gramados por pelo menos três semanas.

Enquanto Neilton fica afastado, o jovem lateral Diogo Barbosa tenta aproveitar suas chances para seguir entre os titulares do time. "Estou gostando bastante de estar vestindo a camisa do Botafogo. Foram apenas dois jogos, eu sei que tenho muito a crescer, ainda não apresentei tudo o que posso. No último jogo consegui já dar uma assistência para gol, então aos poucos, vou me soltando e mostrando o meu futebol", afirma Barbosa.