Ricardo Gomes minimiza mal futebol em vitória do Botafogo

"O grande lance é ganhar. Essa vitória foi muito importante, apesar de não termos jogado bem. O Atlético-PR teve as melhores as oportunidades e não concluiu. Esse é o futebol", comentou o treinador, ao fim do jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão.

O resultado também é um alívio para um grupo que vinha pressionado. "É muito importante os três pontos. Está só começando. Começar com esse estresse na terceira rodada não adianta nada. Vamos melhorar. Essa vitória foi importante. Nem jogamos bem. Nos dois primeiros jogos, jogamos bem e até tinha argumento. Hoje, nem isso", ponderou.

Com quatro pontos, o Botafogo faz o clássico no domingo com o Fluminense, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), como visitante. Nesta quarta-feira, a partida em Minas teve apenas 4.384 pagantes, para uma renda de só R$ 115 mil.