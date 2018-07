Ricardo Gomes muda 4 titulares do São Paulo em treino

Precisando reverter o resultado de 3 a 2 na primeira partida para chegar a final do Campeonato Paulista, o São Paulo poderá ter mudanças na equipe que enfrentará o Santos, neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pelo segundo jogo da semifinal.

No coletivo da manhã desta quarta-feira, o técnico Ricardo Gomes mudou quatro titulares. A surpresa foi a saída do elogiado volante Jean, que vinha atuando como lateral-direito. No seu lugar, o treinador testou Cicinho.

As outras mudanças ocorridas no treinamento foram as entradas dos volantes Richarlyson, que se recuperou de um estiramento muscular na coxa esquerda, e Cléber Santana e do atacante Fernandinho. Com isso, Júnior César, Washington, e o suspenso Marlos perderam as vagas na equipe titular.

Com essas alterações, a equipe titular do São Paulo que enfrentaria o Santos, caso Ricardo Gomes mantenha a equipe que treinou nesta quarta, seria: Rogério Ceni; Cicinho, Alex Silva, Miranda e Richarlyson; Rodrigo Souto, Cléber Santana, Hernanes e Jorge Wagner; Dagoberto e Fernandinho.