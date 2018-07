Ricardo Gomes não revela Botafogo, mas garante Camilo

O técnico Ricardo Gomes, como de praxe, não revelou a equipe titular do Botafogo que vai enfrentar o Internacional, domingo à tarde, em Porto Alegre, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o treinador adiantou que vai utilizar o meia Camilo, que pela primeira vez está à disposição. Só não disse se como titular ou reserva.

"Isso, só 45 minutos antes do jogo. Ele tem boa dinâmica, criatividade, mas está chegando, não dá para exigir no primeiro jogo tudo que ele fez nas equipes anteriores. Tem o entrosamento, mas ele chega com essas características e boa finalização. Vai nos ajudar", comentou Ricardo Gomes.

Camilo até teve uma curta passagem pelo Cruzeiro, em 2008, mas fez sua carreira principalmente em clubes menores. Aos 30 anos, tem passagens por Marília, Grêmio Barueri, Ceará, Santo André, América-MG, Botafogo-SP, Avaí, Sport e Chapecoense. Agora, é a esperança do Botafogo para escapar da zona de rebaixamento.

A equipe carioca é penúltima colocada, com nove pontos em 10 partidas. Com oito gols, tem o pior ataque do Brasileirão. "Temos que melhorar a pontaria para ver se vai mudar a campanha. Pela qualidade, não adianta jogar bem e não traduzir isso em gols. Vamos ter que continuar trabalhando para ver se a sorte muda", apontou o treinador, nesta sexta, em entrevista coletiva.