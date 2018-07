Ricardo Gomes pede cautela no Botafogo após goleada

A goleada sobre o Náutico por 4 a 1 e a boa vantagem na liderança da Série B não empolgam Ricardo Gomes. Apesar da euforia da torcida, o treinador do Botafogo tenta manter a cautela no elenco nesta reta final da competição, à espera das vitórias que confirmem o retorno do time carioca à primeira divisão.

"Se souber fazer conta, vai ver que ainda não conquistamos o nosso objetivo", alertou o técnico. "Claro que a vitória sobre o Náutico nos deixa eufóricos, mas na segunda-feira temos que voltar ao normal e encarar os próximos jogos como decisões."

Ricardo Gomes lembrou da derrota para o Ceará na partida anterior para alertar o time sobre as oscilações recorrentes nesta Série B. "Contra o Ceará nada deu certo. O Botafogo é um time que, quando joga com agressividade técnica e tática, faz a diferença. Temos que ficar muito atentos para jogar um bom futebol. Senão, é um time mais ou menos", afirmou.

Ao golear o Náutico, o time carioca chegou aos 62 pontos, com cinco de vantagem sobre o Vitória, faltando ainda seis rodadas para o fim da Série B.