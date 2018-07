Ricardo Gomes pede título no Botafogo: 'Comemorar para nunca mais voltar'

"Temos que comemorar para nunca mais voltar. Esse é o meu diálogo. Temos que ganhar qualquer jogo quando vestimos a camisa do Botafogo, e agora estamos na Série B. Nosso discurso é esse, primeiro foi o acesso e agora é o título. Vamos comemorar e buscar uma maneira de nunca mais passar por isso", declarou o técnico Ricardo Gomes.

Será a segunda chance do Botafogo de garantir o título. Depois de garantir o acesso diante do Luverdense, desperdiçou a primeira no sábado, ao ser derrotado em casa pelo Santa Cruz. Ricardo Gomes não escondeu que o desempenho foi prejudicado pelo relaxamento após o retorno à Série A e pediu que isso não aconteça novamente nesta sexta.

"Não somos psicólogos, mas temos uma experiência que nos permite delinear a cabeça dos jogadores no dia a dia. O acesso foi festejado e, consequentemente, no jogo após... Se pegar a entrevista do Grafite no pós-jogo, vai ver que ele diz que o Botafogo estava relaxado após o acesso. Estamos nessa expectativa do título e estou muito confiante para que isso aconteça. Senão, será mais uma semana. É melhor resolver logo", comentou.

Sobre a escalação para encarar o ABC, o treinador preferiu fazer mistério e deixou no ar a dúvida sobre a escalação de Neilton. "O time está confirmado, mas não vou passar para vocês pelo hábito. Tivemos o primeiro treino do Neilton hoje e vou conversar com ele. Se me der o ''ok'', começa o jogo."