Ricardo Gomes poupa novamente titulares no São Paulo O técnico Ricardo Gomes confirmou nesta sexta-feira que vai poupar novamente os titulares do São Paulo no jogo de domingo, assim como já tinha feito diante do Flamengo na estreia no Brasileirão. Dessa vez, os reservas são-paulinos vão encarar o Botafogo, no Morumbi, pela segunda rodada do campeonato.