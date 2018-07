Ricardo Gomes poupará titulares diante do Náutico

Diego Souza, porém, deve ir a campo nesta quarta. Com atuações apagadas desde sua chegada, Diego precisa de ritmo de jogo, pelo menos é o que pensa Gomes. Na reapresentação do elenco, nesta segunda, em São Januário, o meia foi o único titular que participou de treino técnico juntamente com os suplentes. Ao restante, apenas atividade física e musculação.

O lateral Fágner, que se recupera de lesão, treinou com desenvoltura e é provável que fique no banco contra o Náutico. Ele se machucou há um mês. Há também a expectativa pela estreia de Leandro Chaparro com a camisa cruzmaltina. O jovem argentino chegou ao clube como promessa, mas ainda não atuou em nenhum jogo.

O diretor executivo do Vasco, Rodrigo Caetano, disse que o histórico recente do árbitro Luis Antônio Silva dos Santos, que vai apitar a decisão da Taça Rio, entre Vasco e Flamengo, no próximo domingo, "não é bom", mas confia que o juiz "vai se encontrar num novo estágio".

"O histórico recente desse árbitro não é bom, principalmente no que diz respeito aos critérios referentes ao Vasco. Tivemos inclusive jogos entre Vasco e Flamengo nos anos anteriores em que realmente ele não foi feliz", disse o dirigente, à Rádio Globo. "Mas a comissão de arbitragem trabalhou muito bem nesses últimos meses e ele deve se encontrar num novo estágio. Tenho certeza que vai conduzir bem o jogo", comentou.