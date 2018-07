Ricardo Gomes reclama de gramado do Brinco de Ouro

O técnico Ricardo Gomes reclamou do gramado irregular do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, após o empate do São Paulo por 0 a 0 com o Guarani, no domingo, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, as ausências do lateral-direito Cicinho, do zagueiro Marlos, dos volantes Rodrigo Souto e Richarlyson e do meia Marlos não atrapalharam tanto o time.

Veja também:

Alex Silva deve desfalcar o São Paulo na quarta-feira

São Paulo e Guarani empatam em 0 a 0 pelo Brasileirão

BRASILEIRÃO 2010 - Calendário / Resultados

"Apesar das modificações, o time entrou bem organizado. Mas o campo estava muito irregular, não favoreceu o toque de bola. Uma pena, pois poderíamos ter feito um bom jogo. A passe saía quadrado. Os dois times sofreram com isso", afirmou Ricardo Gomes.

Apesar disso, o treinador são-paulino considerou o empate com o Guarani um resultado justo pelo que as equipes apresentaram. "Foi um jogo bem corrido, disputado, mas não foi bem jogado. O placar retrata o que foi o jogo. Foi um jogo difícil em todos os aspectos", disse.

Sexto colocado no Campeonato Brasileiro, com oito pontos, o São Paulo voltará a jogar na quarta-feira, quando visitará o Goiás, em Goiânia, no Estádio Serra Dourada.