Ricardo Gomes reconhece superioridade do Santos

O técnico Ricardo Gomes reconheceu a superioridade do Santos neste domingo, após a derrota por 3 a 0, na Vila Belmiro, e disse que o rival mereceu a vitória e a vaga na decisão do Campeonato Paulista.

"O Santos mereceu a vitória. Foi uma vitória incontestável. O Santos controlou o meio-de-campo e conseguiu o domínio do jogo. Eles exploraram muito bem os contra-ataques. O Santos foi o melhor no conjunto dos dois jogos", elogiou o treinador.

Já os jogadores do São Paulo saíram de campo insatisfeitos com a arbitragem José Henrique de Carvalho. "Ele amarelou nosso time todo. A gente encostava no jogador do Santos e ele dava cartão. Aí fica difícil", reclamou o atacante Dagoberto.

O zagueiro Miranda ficou indignado com a marcação do pênalti sofrido por Neymar, no lance que gerou o segundo gol do Santos. "Primeiro que o lance aconteceu fora da área e segundo que eu nem encostei nele", criticou.

Alheio às reclamações dos jogadores, Ricardo Gomes pregou foco na disputa da Copa Libertadores, após a eliminação no estadual. "Não vai dar para esquecer tudo. Amanhã [segunda-feira] vai estar complicado. Já na terça teremos uma preparação totalmente diferente para quarta", declarou.

O São Paulo buscará a vaga nas oitavas de final da Libertadores na quarta-feira, diante do Once Caldas, no Morumbi. O time precisa vencer para garantir o primeiro lugar do Grupo 2 e a classificação.