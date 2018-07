Ricardo Gomes rejeita 'oba-oba' no Botafogo e confirma Ronaldo no ataque

"O assunto é o Criciúma e a preparação para o jogo. Isso de estar perto ou não do acesso não é com a gente. O que vale é o jogo dentro e fora de campo. Nós estamos na segunda e temos que sair dessa situação o mais rápido possível. Temos a obrigação de sair. Oba-oba pode ser para o Corinthians, que está com uma vantagem considerável, mas para o Botafogo não", disse.

Ricardo Gomes também confirmou que escolheu Ronaldo para ser o companheiro de ataque de Neilton no Botafogo no duelo com o Criciúma. Para o jogo, o treinador não pode contar com os lesionados Navarro e Sassá.

"O Ronaldo sai na frente porque o Luis Henrique está voltando agora após de um mês na seleção. Retornou bem desgastado e o Ronaldo vai jogar. Tivemos ainda a lesão do Sassá, que foi a péssima notícia da semana", afirmou.

O treinador destacou que a pressão no Botafogo e garantiu que não haverá tempo para comemorar o acesso, pois a meta seguinte será conquistar o título da Série B. No momento, o seu time lidera a competição com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado América Mineiro, que disputou um jogo a mais. "Não quero nem pensar nisso de comemorar. Dez minutos depois do acesso já teremos a pressão pelo título. É normal porque é o Botafogo, time grande", comentou.