Ricardo Gomes relaciona Canales, mas despista sobre titularidade no Botafogo

O técnico Ricardo Gomes deverá promover a estreia do chileno Gustavo Canales com a camisa do Botafogo no clássico diante do Flamengo, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Resta saber, no entanto, se o novo reforço do time alvinegro será titular ou começará no banco de reservas. É essa a dúvida que o treinador deixou no ar durante a entrevista coletiva desta sexta.

"O Canales está relacionado, mas vamos esperar um pouco. Ele fez bem os treinamentos e essa dúvida - se inicia ou não - está comigo. Vou decidir amanhã", declarou Ricardo Gomes na véspera da partida que marcará a estreia do Botafogo tendo o Estádio Luso-Brasileiro como casa.

Apesar do mistério, a tendência é que Canales inicie a partida no banco, com Sassá e Rodrigo Pimpão compondo o ataque alvinegro. Com isso, a equipe deve ir para o clássico com: Sidão; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson e Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso e Camilo; Rodrigo Pimpão e Sassá.

Desfalque certo é o meio-campista Leandrinho, que voltou a sentir uma lesão muscular na coxa esquerda e não vai para o jogo. "Estamos só com o Leandro no departamento médico e ele não vai para a partida", confirmou Ricardo Gomes.

O confronto deste sábado também marcará o retorno do Botafogo à capital carioca pela primeira vez desde o fim do Estadual, o que deixa Ricardo Gomes esperançoso em relação à presença da torcida. "Não estaríamos aqui sem a torcida, e precisamos do público. Tem o pai de família que compra o ingresso, que não sabe tanto da semana do time, mas é fanático pelo Botafogo, e aquele que vive nosso dia a dia. São muitos exemplos. Vamos todos juntos pelo Botafogo."