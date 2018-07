Ricardo Gomes revela que Airton desfalcará Botafogo na reta final do Carioca A escalação de um time reserva diante do Coruripe mostrou que o foco do Botafogo neste momento é a reta final do Campeonato Carioca. E, após a vitória por 1 a 0 em Alagoas, o técnico Ricardo Gomes deu uma má notícia ao torcedor. A lesão sofrida por Airton é grave e o deixará afastado do time por um longo período.