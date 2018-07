Ricardo Gomes revela que Botafogo está em busca de um centroavante Apesar do ótimo início de temporada, com quatro vitórias em quatro partidas do Campeonato Carioca, o Botafogo continua de olho no mercado em busca de novas opções. A prioridade neste momento, segundo revelou o técnico Ricardo Gomes, é um centroavante, até pela juventude das alternativas para a posição: Luis Henrique, de 17 anos, e do seu reserva, Ribamar, de 19.