Ricardo Gomes se diz emocionado com volta ao Bordeaux: 'Sonho virou realidade'

Um dia depois de oficializar sua saída do Santos, o brasileiro Ricardo Gomes foi apresentado nesta quinta-feira como novo diretor geral do Bordeaux. Aos 53 anos, o ex-zagueiro se mostrou emocionado com a oportunidade de voltar à França após o AVC hemorrágico sofrido em 2011, quando era o treinador do Vasco.

"É mais fácil ser convidado por pessoas que me conheciam antes do acidente. Em 2013, eu ainda tinha dificuldade para falar. Vocês conhecem minha história, e chegar aqui é um sonho que se tornou realidade. Estou muito, muito feliz por estar aqui, sinceramente", declarou.

Ricardo Gomes não escondeu a felicidade por voltar a um clube que conhece bem e que treinou entre 2005 e 2007, tendo conquistado uma Copa da Liga Francesa no período. "Estou emocionado, porque conheço a casa, vivi momentos muito importantes aqui. Eu não poderia rejeitar este convite", considerou.

Agora dirigente, Ricardo Gomes tem uma longa história no futebol francês, onde atuou como zagueiro, pelo Paris Saint-Germain, entre 1991 e 1995. Foi pelo mesmo clube que ele começou a carreira de treinador, entre 1996 e 1998. Depois, passou pelo próprio Bordeaux e pelo Monaco, entre 2007 e 2009.

Desta vez, ele chega para conduzir um clube em baixa, afinal, o Bordeaux é apenas o penúltimo colocado do Campeonato Francês após quatro rodadas, com três pontos. "Quatro rodadas não é muito. Vi algumas partidas. Nunca é fácil, mas vamos terminar bem. Temos só uma vitória em quatro jogos, mas é um bom time, que vai ter sucesso em breve", avaliou.