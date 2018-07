Ricardo Gomes testa Botafogo com Leandro entre os titulares

O gol marcado no último fim de semana diante do Boavista deve render ao meia Leandro uma chance de ouro. Nesta quarta-feira, o técnico Ricardo Gomes testou o jovem, de apenas 19 anos, entre os titulares, já pensando no clássico de domingo com o Fluminense, pelas semifinais do Campeonato Carioca.

Além da presença de Leandro, outras novidades da escalação foram os retornos de Joel Carli e Emerson, considerados zagueiros titulares do Botafogo. Assim, a equipe treinou com a seguinte formação: Jefferson; Luis Ricardo, Carli, Emerson e Diogo; Lindoso, Bruno Silva, Gegê e Leandro; Salgueiro e Ribamar.

A entrada de Leandro pode ser encarada como uma tentativa de Ricardo Gomes de melhorar a produção ofensiva do Botafogo, que tem o pior ataque entre os quatro semifinalistas do Campeonato Carioca. Para Carli, porém, a responsabilidade de marcar mais gols não pode ser apenas dos meias e atacantes.

"Somos uma equipe. Se temos a melhor defesa isso também é graças aos nossos atacantes. Também temos que assisti-los da melhor maneira para que possam fazer os gols. Somos uma equipe e trabalhamos a defesa e o ataque juntos", disse.

O clássico entre Botafogo e Fluminense será o terceiro entre os times nesta edição do Campeonato Carioca. O Botafogo venceu o primeiro deles por 2 a 0 e empatou o segundo por 1 a 1. Carli, porém, prefere minimizar esse retrospecto antes do confronto de domingo em Volta Redonda.

"Penso que os jogos são diferentes e cada time e jogador chegam de formas distintas. Temos que nos preparar durante a semana para não termos surpresas. O Fluminense é uma equipe que joga muito bem e temos que estar preparados para vencê-los", comentou.