Ricardo Gomes testa dois zagueiros e coloca Wesley na lateral

O técnico Ricardo Gomes já começa a preparar o São Paulo para enfrentar a Ponte Preta, neste sábado, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Com o retorno de Lyanco, que se recuperou de lesão, ele tem três opções para escolher o zagueiro que atuará ao lado de Rodrigo Caio. No treino desta quinta-feira, ele deu uma atenção especial ao sistema defensivo, mas ainda não definiu os titulares.

Sem poder contar com o argentino Buffarini, o comandante pretende improvisar Wesley na lateral direita. O jogador participou do treino como titular e deve ser escalado para fazer a mesma função que exerceu no segundo tempo do jogo contra o Fluminense, na última segunda-feira, quando o São Paulo virou a partida e voltou a vencer após cinco rodadas.

Na zaga, ele não poderá contar com Maicon e o uruguaio Lugano, ambos suspensos. Das três opções, Lucão é quem tem menos chance, pois perdeu espaço nos últimos meses e não deve ser titular. Assim, a briga para quem vai jogar ao lado de Rodrigo Caio está entre Lyanco e Douglas. Na atividade desta quinta-feira, ambos participaram do time titular e Ricardo Gomes ainda não definiu quem será escalado.

Caso Douglas seja escolhido, será a sua estreia pela equipe. "Estou à disposição do Ricardo Gomes. Se ele optar por mim, no sábado, ficarei muito feliz. Estou preparado para este grande desafio na minha carreira e farei o meu melhor para aproveitar. Vou procurar ajudar os meus companheiros se puder jogar porque precisamos da vitória", afirmou.