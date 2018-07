Ricardo Gomes testa São Paulo com Buffarini improvisado e Wesley

O treinamento desta segunda-feira do São Paulo indicou que a improvisação de Buffarini na lateral esquerda e o retorno do volante Wesley poderão ser as principais novidades na escalação do time para o clássico com o Santos, na próxima quinta-feira, no Pacaembu, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na reapresentação do elenco após a folga do último domingo, o técnico Ricardo Gomes comandou um coletivo no CT da Barra Funda. Após substituir o lesionado Matheus Reis na lateral esquerdo durante o duelo com Sport, Buffarini voltou a treinar na posição, com Carlinhos atuando mais adiantado. Já Mena está na seleção chilena, que enfrentará a seleção peruana do meia Cueva nesta terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Wesley retorna ao time após cumprir suspensão automática no último compromisso. Assim, com apenas dez jogadores, os titulares do São Paulo iniciaram o treino com a seguinte formação: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Buffarini; Hudson, Thiago Mendes e Wesley; Carlinhos e Robson.

Robson ocupou a vaga do centroavante argentino Chavez, que fez trabalhos de fortalecimento muscular no Reffis e depois treinou no gramado com o preparador físico Kako Perez. Durante a atividade, Kelvin entrou na formação titular. Já os suplentes treinaram com a seguinte formação: Renan Ribeiro; Lugano, Douglas e Lucão; Wellington, João Schmidt, Daniel e Jean Carlos; Michel Bastos, Kelvin (depois David Neres e Pedro Bortoluzo) e Luiz Araújo.

Em preparação para o clássico com o Santos, o São Paulo volta a treinar na tarde desta segunda-feira no CT da Barra Funda. Com 36 pontos, o time ocupa o 14º lugar no Brasileirão.