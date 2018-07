Ricardo Gomes trabalha para voltar a ser treinador

Ricardo Gomes se recusa a ser chamado de ex-treinador. Três anos e três meses após o acidente vascular cerebral hemorrágico que sofreu no gramado do Engenhão, o técnico faz planos para voltar a trabalhar no ano que vem. “Estou falando bem melhor, mas ainda falta a sensibilidade do lado direito. Os fisioterapeutas não me aguentam mais”, diz, bem-humorado. “Tenho esperança de voltar. Se não der no início do ano, será no segundo semestre. Se não der, será depois. Mas vou tentar.”

Sim, Ricardo ainda tem limitações na fala e nos movimentos do lado direito do corpo. Uma palavra ou outra ainda foge em momentos de ansiedade, emoção ou estresse. Ele consegue dirigir seu próprio carro e não precisa de bengala para andar. Ricardo deixou o cargo de diretor técnico Vasco no início do ano para se dedicar exclusivamente às sessões de fisioterapia, musculação e fonoaudiologia. Seu objetivo era se preparar para eventuais propostas de trabalho. Foi à Europa assistir à final da Liga dos Campeões, a goleada do Real Madrid sobre o Atlético.

“Os médicos dizem que, se não há evolução em até quatro anos, dificilmente a recuperação é possível. Talvez eu tenha de esperar esses quatro anos para ter a certeza de que posso voltar. Ou para desistir.”

Ricardo não gosta de falar sobre o que aconteceu. No dia 28 de agosto de 2011 ele tinha pequenas chances de sobrevivência quando deu entrada no Hospital Pasteur, no Rio. Minutos antes, sua agonia havia sido registrada pelas câmeras de tevê no banco do Engenhão, no jogo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Ele sofreu o acidente mais grave, quando um ou mais vasos se rompem.

Duas horas depois, foi submetido a uma cirurgia e só ficou totalmente sem sedativos dez dias depois, período em que esteve na UTI. As sessões de fisioterapia motora e respiratória eram realizadas entre três e quatro vezes por dia. Após três semanas, ele foi para casa. No dia 29 de junho, quase um ano depois, acompanhou um treino em São Januário pela primeira vez desde o acidente. E agora ensaia voltar a ser treinador.