Ricardo Gomes vê 'boa vantagem' e indica trio de volantes no clássico

O técnico Ricardo Gomes não lamentou o fato de o Botafogo não ter conseguido passar de um empate por 2 a 2 com o Bragantino, na noite desta quarta-feira, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Muito pelo contrário, o treinador chegou a dizer que o resultado representou uma "boa vantagem" para o confronto de volta, pois a equipe poderá avançar na competição até com igualdades por 0 a 0 ou 1 a 1, tendo em vista o maior peso dos gols marcados fora de casa.

"O resultado foi bom. Claro que faltou entrosamento no jogo, isso é normal. Não fizemos uma boa partida, mas conseguimos uma boa vantagem", afirmou o comandante, se referindo ao fato de que optou por escalar um time sem vários titulares nesta quarta-feira, já visando poupar jogadores para o clássico contra o Flamengo, no sábado, às 16 horas, em casa, no estádio Luso-Brasileiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao projetar o confronto, por sinal, o treinador adiantou que Bruno Silva será o único, entre os jogadores de linha que atuaram contra o Bragantino, que voltará a ser escalado como titular diante dos flamenguistas. Desta forma, ele negou que o duelo no interior paulista tenha servido como um "vestibular" para os atletas que almejam um lugar na equipe que enfrentará os rubro-negros.

"Não fiz nenhuma experiência para o jogo contra o Flamengo. O único que certamente vai iniciar é o Bruno (Silva)", avisou Ricardo Gomes, lembrando que até esta quinta o seu foco estava apenas na Copa do Brasil. "Apesar do clássico, da importância de se conquistar três pontos, a cabeça hoje (quarta) era só na Copa do Brasil. Não pensei em experiência para o Campeonato Brasileiro", repetiu.

Desta forma, Ricardo Gomes indicou que irá promover a volta do esquema tático com um trio de volantes formado por Bruno Silva, Airton e Lindoso, sendo que estes dois últimos sequer viajaram para Bragança Paulista e ficaram treinando no Rio visando o clássico de sábado. No duelo, o Botafogo buscará uma vitória para se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento do Brasileirão. Com 16 pontos na 14ª posição, o time está apenas um à frente do Figueirense, 17º e que hoje encabeça a área de descenso da tabela de classificação.