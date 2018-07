Ricardo Gomes vê melhora no Botafogo e espera mais com estreia de reforços

Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o técnico Ricardo Gomes afirmou que já vê o time melhor apesar das dificuldades e espera ter ainda mais força com a estreia dos reforços, que aguardam a reabertura da janela de transferências internacionais, na próxima semana.

"A nossa equipe ainda está em formação. Melhoramos um pouco e num campeonato tão equilibrado como o Brasileiro é assim. A equipe não é a mesma do Carioca e já esperávamos essa dificuldade inicial. É a realidade e temos que esperar que isso passe através da reabertura da janela com nossos reforços e do entrosamento do time. O Camilo já está muito melhor e o (Rodrigo) Pimpão também fez uma semana muito boa. Estou contando com os dois para ajudar nos nossos objetivos", comentou Ricardo Gomes.

Enquanto uns chegam, outros saem do Botafogo. É o caso do meia Marquinho, contratado no início deste ano junto ao Macaé, que foi emprestado ao Atlético Goianiense, atual vice-líder da Série B do Brasileiro. Além dele, o lateral-esquerdo Octavio deve ir para o Tupi, de Juiz de Fora (MG), outra equipe da segunda divisão nacional.