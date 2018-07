Ricardo Gomes vê São Paulo em recuperação na temporada e elogia o meia Wesley

O técnico Ricardo Gomes, do São Paulo, afirmou neste domingo que a vitória sobre o Figueirense por 3 a 1, no estádio do Morumbi, premia o time pela evolução mostrada há algumas semanas, mesmo em derrotas anteriores. Para o treinador, a tendência é a equipe se manter em crescimento pelas próximas rodadas e conseguir afastar o risco do inédito rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A vitória foi a primeira do treinador em cinco jogos no cargo. Eram duas vitórias e duas derrotas antes da partida deste domingo. "Gostei do resultado e mais ainda da postura. Jogamos na quarta com o Palmeiras e domingo pela manhã. Eu temia um cansaço, mas sinceramente não vi esse desgaste. Tivemos força mental. É o início de uma recuperação", comentou.

Dos 10 jogos anteriores ao Figueirense, o São Paulo havia vencido somente um e entrou em campo no Morumbi somente um ponto acima do adversário, que abria a zona de rebaixamento. Para o treinador, a boa atuação na vitória compensou resultados ruins anteriores. "A equipe já vinha crescendo. Falar de evolução depois de uma derrota parece estranho. Gostei da atitude, da fluência do jogo", disse. O time não vencia no Morumbi há dois meses.

A partida valeu para amenizar a pressão no clube. Logo após a chegada, Ricardo Gomes teve de superar uma invasão de torcedores ao CT da Barra Funda para agredir jogadores. Um dos alvos, o meia Wesley, teve a atuação contra o Figueirense elogiada pelo treinador. "A personalidade é importante. E ele tem. Wesley já passou por situações difíceis e enfrentou. Nos treinos ele se dedica muito", comentou.

O treinador explicou que para os próximos dias pretende avaliar alguns reforços recém-contratados, como o zagueiro Douglas e o atacante Robson, que estreou ao entrar no segundo tempo. Outra expectativa é pela entrada do atacante David Neres, de 19 anos, destaque das categorias de base. O próximo compromisso do São Paulo é nesta quinta-feira contra o Cruzeiro, novamente no Morumbi, pela 25.ª rodada do Brasileirão.