Ricardo Gomes vê São Paulo em situação delicada: 'precisamos pontuar'

O técnico Ricardo Gomes vê o São Paulo em situação delicada no Campeonato Brasileiro e espera que o time consiga pontuar mais na competição para que os jogadores tirem um peso das costas. "Nós ainda estamos numa zona desconfortável e temos de pontuar o quanto antes para sair dessa situação", frisou o treinador.

O time está em 13º lugar no Brasileirão, com 36 pontos, a cinco da zona de rebaixamento. A distância para a degola pode ainda diminuir na rodada porque o Internacional, que tem 30 pontos, recebe o Coritiba nesta quinta, e o Figueirense, que tem 31 pontos, encara o Botafogo no domingo, em Florianópolis.

O sinal de alerta está ligado no clube e Ricardo Gomes sabe disso. "A zona de classificação que estamos não é boa. Melhoramos bastante no primeiro tempo contra o Sport e, assim como o jogo com o Flamengo, também foi bastante disputado, e por isso tivemos um desgaste muito grande", explicou.

Para ele, o empate por 1 a 1 com o Sport, na Ilha do Retiro, acabou sendo justo, até pelas circunstâncias do duelo. "No segundo tempo, o Oswaldo botou mais velocidade em sua equipe e nos deixou mais encurralado. Mas acho que no primeiro tempo fomos melhores", comentou o treinador.

Agora Ricardo Gomes já começa a pensar no time para a partida da próxima quinta-feira, contra o Santos, no Pacaembu. Apesar da força do adversário, o treinador vê com bons olhos a disputa do clássico. "Nossos jogadores estão acostumados com isso, têm qualidade e sabem que precisamos pontuar. A partir do momento que pontuarmos, a bola não vai mais queimar no pé", finalizou.