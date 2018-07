Ricardo Gomes vira a estrela do jogo entre São Paulo e Botafogo

São Paulo e Botafogo fazem neste domingo, às 16h15, no Morumbi, um jogo que teve início no começo da semana, com a disputa por Ricardo Gomes. No fim, o clube paulista levou a melhor, pelo menos, em relação ao treinador.

A situação curiosa faz com que Ricardo Gomes possa atuar como um “espião” privilegiado. Afinal de contas, nenhum treinador é mais preparado para analisar o clube carioca do que ele.

Ricardo Gomes chegou ao Botafogo em 2015 e foi o responsável por montar o atual elenco alvinegro. Por isso, sabe bem as virtudes e defeitos dos cariocas e deve passar muitas dicas para André Jardine, que comandará o time paulista pela última vez de forma interina.

O novo comandante do São Paulo foi quem definiu o time do Botafogo para a partida de hoje. O auxiliar Jair Ventura, que assume seu lugar interinamente, não deve fazer mudanças na formação preparada pelo antigo treinador.

Uma possível mudança pode ser na zaga, onde Renan Fonseca foi o escolhido por Ricardo Gomes, mas Carli pode aparecer como novidade.

Zaga. No lado do São Paulo, Jardine mantém a base que derrotou o Santa Cruz, na rodada passada. Na zaga, mesmo com Lugano de volta, após ser poupado, o interino manterá Lyanco ao lado de Maycon. No meio, Michel Bastos treinou entre os titulares, sentiu dores lombares e não tem presença certa.

No meio da incerteza da mudança técnica, o argentino Chavez espera se adaptar e manter a boa fase. “Quando eu cheguei, era um corpo técnico argentino, mas tenho que me acostumar o mais rápido possível com a mudança. Tomara que consigamos manter o ritmo do jogo com o Santa Cruz”, projetou o atacante.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Denis; Buffarini, Maicon, Lyanco e Mena; João Schmidt, Hudson, Thiago Mendes, Kelvin e Cueva; Chavez

Técnico: André Jardine

BOTAFOGO: Sidão; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson, D. Barbosa; Airton, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e Camilo; Neilton e Canales

Técnico: Jair Ventura

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Local: Morumbi, em São Paulo

Horário: 16h15