Ricardo Gomes visita jogadores do Vasco antes do jogo

Ricardo Gomes está afastado do comando do Vasco desde o dia 28 de agosto, quando sofreu o AVC durante o clássico com o Flamengo no Engenhão. Ele chegou a ficar três semanas hospitalizado, mas vem se recuperando muito bem e planeja retomar a carreira de treinador em fevereiro - na sua ausência, o técnico interino do time carioca tem sido o auxiliar Cristóvão Borges.

Antes da visita desta quarta-feira, Ricardo Gomes tinha falado com todo o elenco vascaíno uma única vez desde que sofreu o AVC. Mas foi por telefone, antes da vitória sobre o Atlético-MG, que aconteceu no dia 16 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. Dessa vez, porém, o contato foi pessoal, num emocionante reencontro que deve dar ainda mais motivação para os jogadores.

Como perdeu por 2 a 0 para o Universitário no jogo de ida, realizado na semana passada, em Lima, no Peru, o Vasco precisa ganhar por três gols de diferença nesta quarta-feira, a partir das 21h50, em São Januário, para ir à semifinal da Sul-Americana. E, mesmo disputando simultaneamente o título do Brasileirão, promete lutar pela classificação na competição continental.