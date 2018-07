Ricardo Gomes volta atrás, e deve escalar três atacantes

O técnico Ricardo Gomes mudou de ideia nesta quinta-feira e decidiu manter Washington no ataque do São Paulo, um dia antes de deixar o jogador entre os reservas. Dessa forma, o time deverá enfrentar o Santos no domingo, com três atacantes, no jogo de volta da semifinal do Paulistão.

Fernandinho e Dagoberto deverão jogar ao lado de Washington. Para encaixar o atacante no time, o treinador preteriu Cleber Santana, que havia treinado na vaga de Marlos, suspenso, na quarta-feira.

Ricardo Gomes fez ainda outra modificação em relação ao primeiro trabalho tático da semana. O volante Jean, que havia perdido o lugar para o lateral-direito Cicinho, voltou ao time para jogar no meio de campo, com Jorge Wagner ficando fora.

A escalação, como gosta de dizer Ricardo Gomes, só será revelada minutos antes de o jogo começar na Vila Belmiro. O São Paulo precisará vencer por dois gols de diferença para chegar à final do estadual.