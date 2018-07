Ricardo Goulart diz viver melhor momento da carreira no Cruzeiro

Contratado pelo Cruzeiro no começo do ano passado, o meia Ricardo Goulart já teve participação decisiva na conquista do título brasileiro de 2013. Mas acredita que vive atualmente o melhor momento da sua carreira, como artilheiro do campeonato nacional, com sete gols marcados até agora.

"Digo que é que a minha melhor fase. As coisas estão acontecendo e, neste momento que eu estou passando, os meus companheiros estão me ajudando. Espero que eu possa dar sequência nesta fase até o final do campeonato", afirmou o meia de apenas 23 anos, titular absoluto do Cruzeiro.

Contando com essa boa performance de Ricardo Goulart, o Cruzeiro lidera sozinho o Brasileirão, com 25 pontos, com cinco de vantagem sobre o segundo colocado Corinthians. Agora, o time mineiro se prepara para enfrentar o Figueirense, neste sábado, no Mineirão, pela 12ª rodada do campeonato.

"Nós sabemos que o futebol é jogado dentro de campo, nos 90 minutos, 11 contra 11. Tem que respeitar o adversário também. O Figueirense tem grandes jogadores e, se a gente der bobeira dentro de casa, eles vão querer a vitória também. Temos que entrar ligados e conseguir estes três pontos para permanecermos com esta vantagem", avisou Ricardo Goulart, pregando respeito ao adversário catarinense.