Ricardo Goulart é poupado, mas não preocupa Cruzeiro

A comissão técnica não revelou o motivo da ausência de Goulart no treino tático em campo reduzido. O autor de 8 gols no Brasileiro também ficou de fora da atividade de bola parada, que ganhou atenção especial da equipe nesta tarde. Apesar disso, o jogador está garantido entre os titulares no fim de semana.

Sem Goulart, Marcelo Oliveira contou com os retornos do lateral Ceará e do meia-atacante Júlio Baptista, liberados pelo departamento médico na terça. Eles treinaram normalmente e podem voltar ao time no domingo, assim como o volante Henrique, que cumpriu suspensão na rodada passada.

Com as novas opções, o treinador deve começar a definir o time titular do Cruzeiro na tarde desta quinta-feira. Depois, a atividade treinará na manhã de sexta.