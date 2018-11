Ricardo Goulart está próximo do Palmeiras, diz vice do Cruzeiro

Ricardo Goulart está próximo do Palmeiras. A revelação partiu de Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro. Ele afirmou que o meia deve voltar ao futebol brasileiro na próxima temporada e que ele está próximo do Palmeiras. A informação foi publicada inicialmente pelo site Superesportes e confirmada pelo Estado.

Machado afirma que teve contato com o empresário de Ricardo Goulart, que foi um dos destaques das conquistas dos Brasileiros de 2013 e 2014 pelo time mineiro. Dono dos direitos econômicos de Goulart, o Guangzhou Evergrande, da China, levantou a hipótese de uma troca pe Goulart pelo meia Arrascaeta, mas o Cruzeiro descartou. “Eu vejo ele (Ricardo Goulart) muito próximo do Palmeiras. Por uma questão financeira”, disse o dirigente.

Nesta semana, Ricardo Goulart esteve na Academia de Futebol do Palmeiras. Ele foi conhecer a estrutura do Centro de Excelência e analisar a possibilidade de fazer sua recuperação de uma artroscopia no joelho.

Ricardo Goulart é amigo de Alexandre Mattos

Goulart é amigo do diretor de futebol Alexandre Mattos, que levou o jogador do Goiás para o Cruzeiro, em 2013. Em Minas, foram bicampeões brasileiros. O atacante também é próximo de Luiz Felipe Scolari, que foi seu técnico no Guagzhou Evergrande, da China, de 2015 a 2017.

Aos 28 anos, Goulart é um sonho antigo da diretoria do Palmeiras. O clube já tentou sua contratação em janelas anteriores de transferência, mas esbarrou nas altas cifras. No início do ano, o Cruzeiro chegou a oferecer 15 milhões de euros (R$ 64 milhões), em três parcelas, mas os chineses recusaram a oferta.

Ele marcou 21 gols nesta temporada pelo Guagzhou, atual segundo colocado no Campeonato Chinês. Diante de sua lesão, o técnico Fabio Cannavaro tem escalado Paulinho, Anderson Talisca e Alan. Na China, as equipes podem ter apenas quatro estrangeiros no elenco e somente três podem ser relacionados para os jogos.