Ricardo Goulart estreia como titular em time chinês

Contratado a peso de ouro pelo Guangzhou Evergrande, o ex-cruzeirense Ricardo Goulart estreou nesta terça-feira pelo clube chinês. O meio-campista atuou como titular da equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Paranaense, nesta tarde, em amistoso jogado em San Fernando, na Espanha, como parte da chamada Casino Marbella Cup.

O jogo teve dois gols brasileiros: Elkeson, ex-Botafogo, fez o seguido do Gangzhou, depois de Dong abrir o placar, enquanto Cléo descontou para o Atlético Paranaense já no finalzinho. Goulart saiu depois de 60 minutos, para a entrada do volante Renê Júnior, outro reforço da equipe chinesa, contratado junto ao Santos. Allan, artilheiro da Liga Europa pelo Red Bull Salzsburg, ainda não estreou.

Em pré-temporada em Marbella, na Espanha, o Atlético-PR tem uma maratona de jogos pela frente nos próximos dias. No domingo, já havia perdido de 2 a 0 para o Benfica Luanda, de Angola. No sábado, pega o Suwon, da Coreia do Sul.