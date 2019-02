Ricardo Goulart festeja gols e assistência em estreia como titular no Palmeiras

O meia Ricardo Goulart mostrou seu cartão de visitas na partida entre Palmeiras e Ituano, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista. Com dois gols e uma assistência, ele ajudou na vitória por 3 a 2, no Allianz Parque, justamente na primeira partida que começou como titular do time. Herói do jogo, ele coloca os pés no chão e sabe que pode render mais. "Tem muita coisa ainda nesta temporada", disse.

Goulart marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras logo no início do confronto, ao aproveitar um rebote do goleiro do Ituano. Depois, fez o segundo ao subir mais alto que o zagueiro Léo Santos para concluir de cabeça um cruzamento de Mayke. Os dois gols mostraram a grande presença de área do jogador.

Logo depois da partida, ele festejou sua recuperação da artroscopia no joelho direito. "Foi um período muito difícil quando fiquei fora por lesão, mas consegui voltar por cima. Agradeço ao grupo do Palmeiras e fui feliz ao marcar dois gols e ajudar na vitória do time. Estou feliz também pela movimentação e desempenho, mas faltou mais dinamismo", comentou Goulart.

Além dos dois gols, Goulart foi garçom do time no segundo tempo. Em um levantamento de Bruno Henrique no segundo pau, ele ajeitou de peito para Borja, que vinha sendo criticado pela torcida por perder gols. O colombiano marcou seu gol com tranquilidade. "Tive oportunidade de finalizar, mas achei melhor passar para meu companheiro", revelou Goulart.